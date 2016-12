foto Ap/Lapresse Correlati La Rete in sciopero 08:26 - L'esame della controversa legge contro la pirateria online al Congresso americano dovrebbe riprendere non prima di febbraio. Lo ha affermato Lamar Smith, presidente della commissione parlamentare che sta analizzando il provvedimento. L'iter della proposta subisce dunque una brusca frenata a causa della - L'esame della controversa legge contro la pirateria online al Congresso americano dovrebbe riprendere non prima di febbraio. Lo ha affermato Lamar Smith, presidente della commissione parlamentare che sta analizzando il provvedimento. L'iter della proposta subisce dunque una brusca frenata a causa della protesta senza precedenti messa in atto sul web da molti dei siti più cliccati negli Usa e al mondo, come Wikipedia, Google e Facebook.

L'accusa dei naviganti è chiara: si vuole censurare internet, come in Cina o in Iran. Così il deputato texano, Lamar Smith, uno dei promotori delle controverse norme, ha annunciato lo slittamento dell'esame della legge a febbraio, probabilmente per avere il tempo di smussare una legislazione considerata troppo severa, trovando magari un accordo bipartisan tra Repubblicani e Democratici.



Due i testi di legge nel mirino della rete: il Sopa (Stop Online Piracy Act) e il Pipa (Protect Ip Act), entrambe ideati per arginare la diffusione di contenuti protetti dal copyright. Google ha funzionato regolarmente nel corso della giornata della protesta ma listato a lutto, invitando a firmare una petizione contro le due leggi antipirateria giudicate talmente severe da portare dritti dritti a una censura del web: "Stop alla pirateria, ma non alla libertà", si legge sulla homepage del sito più cliccato del mondo.



I responsabili di Twitter hanno definito lo sciopero della rete come "una stupidaggine". "E' sciocco oscurare i siti", ha affermato l'ad Dick Costolo, per il quale "è assurdo chiudere un business globale in risposta a una legge nazionale". Per Twitter, dunque, è giusto protestare contro le proposte di legge antipirateria, ma lo si deve fare "in maniera diversa".