Strage Oslo,difesa:no nuova perizia

- L'avvocato dell'autore degli attentati del 22 luglio in Norvegia, Anders Behring Breivik, ha annunciato che farà appello contro la decisione del Tribunale di sottoporre il suo cliente a una nuova perizia psichiatrica, dopo che la prima aveva stabilito che era incapace di intendere e di volere e quindi non perseguibile. Gli psicologi, dopo averlo osservato in prigione, dicono di non aver scoperto segni di psicosi.