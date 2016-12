foto Ap/Lapresse Correlati Monti: "Colpiremo gli evasori" 18:27 - Dopo aver incontrato il premier britannico David Cameron, il presidente del Consiglio Mario Monti ha dichiarato di aver "rinnovato la nostra volontà di lavorare insieme per il mercato unico". Mentre da Downing Street il commento di Cameron è stato: "Mario Monti è un leader forte". - Dopo aver incontrato il premier britannico David Cameron, il presidente del Consiglio Mario Monti ha dichiarato di aver "rinnovato la nostra volontà di lavorare insieme per il mercato unico". Mentre da Downing Street il commento di Cameron è stato: "Mario Monti è un leader forte".

Nella sua giornata lonfinese Monti ha poi parlato anche di Ue, Fisco, evasione, giovani e pareggio di bilancio.



Integrazione e mercato unico al centro dell'agenda Ue

"L'Unione europea nel suo complesso deve avere un ruolo" più importante "per incentivare la crescita nel suo complesso. Secondo noi al centro ci deve essere il mercato unico e un'integrazione più profonda". Lo ha detto il premier, Mario Monti, in conferenza stampa a Londra, dove ha incontrato il primo ministro britannico David Cameron. Per Monti i Paesi dell'eurozona hanno "dimenticato che esiste un'unione monetaria ed economica" che spesso "non ha avuto l'attenzione che meritava". Affinché l'unione raggiunga la "piena completezza" è necessario, per Monti, portare "profondità e concretezza al mercato comune".



Disciplina fiscale necessaria, ma non sufficiente per la crescita

Il premier ha poi ribadito la sua attenzione per la crescita. "L'Italia e la Gran Bretagna ritengono che "la disciplina fiscale sia la condizione necessaria ma non sufficiente per la crescita", ha detto da Londra.



Monti: "Confermo il pareggio di bilancio nel 2013"

"Il precedente Governo aveva concordato con Ue e Bce l'obiettivo di riportare in pareggio il bilancio entro il 2013 - ha detto Monti nel suo incontro con gli investitori della City -. Confermiamo questo obiettivo, abbiamo intrapreso una serie di misure che puntano a conseguire questo obiettivo, estremamente ambizioso in quanto la maggior parte stati membri Ue arriverà al pareggio bilancio più avanti".



Lotta all'evasione

"A bilancio non abbiamo messo neanche un euro dalla lotta all'evasione fiscale, ma siamo molto, molto fiduciosi che dal contrasto all'evasione ci saranno entrate di grande entità". Cosi' Mario Monti, durante una conferenza stampa a Londra, ha ribadito l'impegno del governo contro gli evasori. Il premier ha comunque sottolineato l'importanza che ci sia "un cambio di mentalità da parte dei contribuenti e dei cittadini davanti al fenomeno dell'evasione".



Giovani e lavoro

Poi la ricetta del governo italiano per rilanciare il mondo del lavoro. "Ci saranno sforzi per ridurre la segmentazione del mercato del lavoro e per favorire l'ingresso dei giovani", ha spiegato il premier.



Declassamento S%P, no comment

Il premier italiano ha poi liquidato con un no comment la recente bocciatura di Standard & Poo's. "Non commento S&P non perché irrilevante, ma perché dal punto di vista politico la valutazione sull'Italia rimane stabile", ha detto Monti.