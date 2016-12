Governo etiope:italiano solo ferito

11:42

- E' stato ferito e non ucciso il turista italiano coinvolto nell'agguato compiuto da uomini armati ad Afar in Etiopia. Lo ha precisato il portavoce del governo, Bereket Siomn, rettificando l'informazione data in precedenza. Le vittime dell'attacco sarebbero due tedeschi, due ungheresi e un austriaco, mentre i rapiti sono due tedeschi e due etiopi.