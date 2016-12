Chicago, pestaggio in diretta

09:34 - Sette giovani con il volto coperto da cappuccio e sciarpe aggrediscono violentemente con calci, pugni e a scarpate un ragazzo fino a farlo sanguinare. Il pestaggio del 17enne, preso di mira perché asiatico, avviene a Chicago nella neve. Alla fine il ragazzo colpito riesce a fuggire scalzo. il gruppo gli ha rubato le costose scarpe da ginnastica e 180 dollari. La polizia ha fermato sei sospetti ma cerca altri due responsabili.

Quando il video comincia, l'azione è già in corso. Per tre lunghi minuti il gruppo infierisce sul ragazzo in un vialetto nel retro di una scuola elementare, urlando insulti razziali. Alla fine il 17enne asiatico riesce a fuggire.