foto Ap/Lapresse 12:59 - Un gruppo di turisti è stato assalito e massacrato lunedì sera in Etiopia, nella regione di Afar da uomini armati giunti dall'Eritrea. L'attacco è stato condotto nei pressi del vulcano Erta Ale: un turista tedesco e uno austriaco sono stati assassinati subito, mentre gli altri tre sarebbero stati rapiti ed eliminati in un secondo momento. La Farnesina ha escluso la presenza di italiani.

Le vittime, ha precisato un portavoce del governo etiope, sono due tedeschi, due ungheresi e un austriaco, mentre ci sarebbero anche quattro rapiti: due tedeschi e due etiopi. Accuse all'Eritrea per l'attacco: "Gruppi terroristici addestrati e armati dal governo eritreo hanno attaccato i turisti e poi sono tornati indietro".



Farnesina: "Nessun italiano nel gruppo"

Alla luce degli ultimi riscontri effettuati, la Farnesina smentisce la presenza di italiani feriti o morti in Etiopia. Il governo etiope in mattinata aveva reso noto che tra i turisti attaccati da ribelli armati c'erano anche italiani oltre a austriaci, tedeschi, belgi e ungheresi.



L'Eritrea nega coinvolgimento

Il governo di Asmara ha respinto l'accusa rivoltale dall'Etiopia di aver addestrato e armato gli uomini che hanno attaccato un gruppo di turisti occidentali. "E' una menzogna patetica, l'Eritrea non ha niente a che fare con questa vicenda", ha detto Girma Asmerom inviato dell'Eritrea presso l'Unione africana.