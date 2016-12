Siria, cessate il fuoco a Zabadani

00:37

- Un accordo per un cessate il fuoco è stato raggiunto tra i ribelli siriani e l'esercito nella città di Zabadani, vicino al Libano. L'intesa prevede il blocco delle azioni militari fino a quando i ribelli non scenderanno per strada. Lo ha reso noto un leader dell'opposizione. "I bombardamenti dei carri armati si sono fermati, i religiosi stanno diffondendo l'accordo dai minareti di Zabadani", ha precisato un testimone.