Siria, Onu forma osservatori arabi

- Le Nazioni Unite formeranno gli osservatori della Lega Araba destinati ad andare in missione in Siria. La decisione, secondo quanto dichiarato da un portavoce del Palazzo di Vetro, risponde alla richiesta formale della Lega Araba che ha inviato i suoi osservatori per valutare la sanguinosa repressione attuata dal regime di Bashar al Assad. L'addestramento sarà condotto dall'Alto Commissario per i Diritti Umani.