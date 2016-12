Oman, sventato un attacco a una nave italiana

17:07

- Un attacco da parte di pirati è stato sventato da parte della motonave italiana Valdarno, in navigazione al largo delle coste dell'Oman. Secondo quanto emerso, dopo aver subito un tentativo di abbordaggio, l'equipaggio del mercantile italiano, a bordo del quale ci sarebbero stati anche dei "contractor" per la sicurezza, è riuscito ad eludere l'attacco mettendo in atto una serie di manovre "evasive" fino a distanziare gli assalitori.