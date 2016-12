Nigeria, prosegue sciopero generale

06:58

- I sindacati nigeriani hanno deciso di sospendere le manifestazioni di piazza per ragioni di sicurezza, ma proseguiranno lo sciopero generale che paralizza il Paese da una settimana, protesta provocata dall'aumento dei prezzi del carburante. "Siamo arrivati alla conclusione che dobbiamo rimanere a casa, evitare di scendere in strada, per esser certi di non mettere in pericolo delle vite innocenti", ha dichiarato un responsabile sindacale.