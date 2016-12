Pakistan, ucciso il leader talebano Mehsud in un raid

foto Ap/Lapresse 08:13 - Fonti della sicurezza in Pakistan sostengono che il leader del Tehrik-e-Taleban Pakistan (TTP), Hakimuillah Mehsud, è morto giovedì nell'attacco di un drone operato dalla Cia nel Waziristan settentrionale. Questo nonostante una categorica smentita di un portavoce del movimento, secondo cui il leader "è sano e salvo". Le fonti hanno rivelato che la notizia è stata rilevata in intercettazioni di conversazioni fra militanti del TTP. - Fonti della sicurezza in Pakistan sostengono che il leader del Tehrik-e-Taleban Pakistan (TTP), Hakimuillah Mehsud, è morto giovedì nell'attacco di un drone operato dalla Cia nel Waziristan settentrionale. Questo nonostante una categorica smentita di un portavoce del movimento, secondo cui il leader "è sano e salvo". Le fonti hanno rivelato che la notizia è stata rilevata in intercettazioni di conversazioni fra militanti del TTP.

Un responsabile dei servizi di intelligence, che ha chiesto l'anonimato, ha precisato che il leader del TTP si trovava giovedi' in un veicolo colpito da un drone nella zona di Dattakhel nel Waziristan settentrionale, in una operazione che ha causato sei vittime. ''La sua morte tuttavia - ha chiarito la fonte - non puo' essere confermata al 100%''.



Il portavoce del TTP, Asimullah Asim Mehsud, ha smentito categoricamente ''la presunta morte del nostro leader nell'attacco del drone a Dattakhel''. ''Hakimullah Mehsud è sano e salvo. Non era nel Waziristan settentrionale e le notizie sono prive di fondamento''.