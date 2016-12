Primarie Usa, Huntsman si ritira

05:51

- Jon Huntsman, candidato alle primarie repubblicane in Usa sarebbe pronto a ritirarsi. Lo scrive il New York Times, affermando che lo avrebbe confidato ai suoi consiglieri. Huntsman, che dovrebbe annunciare oggi la sua decisione, abbandonerebbe così la corsa una settimana prima delle primarie in South Carolina, dove aveva sperato di aumentare i suoi consensi nonostante i sondaggi sfavorevoli.