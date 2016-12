Furti bestiame, 13 morti in Sudan

00:44

- Tredici persone sono state uccise in un nuovo attacco per furti di bestiame nello Stato di Jonglei, nel sud Sudan, portando a un centinaio il numero dei morti in una settimana. Si tratta di scontri basati su una sorta di "regolamento di conti" tra etnie rivali, secondo il governatore dello Stato di Jonglei, Kuol Manyang.