Kosovo, disordini e scontri: feriti

- Sono almeno 52, tra cui 31 poliziotti, le persone rimaste ferite negli scontri scoppiati in Kosovo, settanta chilometri a nord di Pristina. Militanti del partito ultra-nazionalista di opposizione Auto-Determinazione hanno cercato di bloccare la sede stradale per impedire l'afflusso di beni d'importazione dalla Serbia. Le forze dell'ordine sono dovute ricorrere a lacrimogeni, gas urticanti, manganelli e idranti per disperdere i dimostranti.