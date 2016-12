Usa2012, Romney prosegue la corsa

02:00

- Mitt Romney sembra destinato a conquistare anche il terzo confronto elettorale tra i repubblicani, avvicinandosi all'incoronazionae anticipata di sfidante di Barack Obama per la Casa Bianca. A una settimana dalle primarie in South Carolina, per i sondaggi il moderato ex governatore del Massachussetts è infatti il super-favorito. Con il 37% delle intenzioni di voto stacca di ben 21 punti sia Ron Paul, sia Rick Santorum.