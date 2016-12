A.Saudita,scontro tra jet da guerra

21:37

- Tragedia aerea sfiorata in Arabia Saudita. Un aereo da guerra francese, un Mirage ed uno F-15 saudita di fabbricazione americana si sono scontrati in volo senza causare alcuna vittima nella regione settentrionale di Tabuk. Lo riferisce l'agenzia ufficiale Spa. "I due jet erano impegnati in un'esercitazione militare congiunta quando si è verificata la collisione in volo tra il Mirage e l'F-15 saudita", si legge in una nota.