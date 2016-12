Iraq, attentato a Bassora: 53 morti

16:27

- Almeno 53 persone sono morte e 137 sono rimaste ferite in un attentato suicida a Bassora, in Iraq. A riferirlo la polizia locale. L'esplosione è avvenuta davanti a un santuario sciita, in una delle giornate più sacre del calendario musulmano. In un momento di crisi politica nel Paese, si teme un ritorno delle violenze settarie tra sciiti e sunniti.