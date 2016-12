Usa,chimico vende segreti alla Cina

01:56

- Un ex scienziato del gigante americano della chimica Dow Chemical è stato condannato a cinque anni di carcere per aver venduto segreti commerciali ad alcune imprese cinesi. L'uomo si chiama Wen Chyu Liu ed ha 75 anni. Nel febbraio 2011 - spiega il Dipartimento americano alla giustizia - si è recato in Cina col proposito di vendere informazioni confidenziali. L'ex scienziato dovrà sborsare anche 625mila dollari di risarcimento.