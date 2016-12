Egitto, arrestata una cittadina italiana: fotografava siti sensibili senza autorizzazione

foto Afp 15:06 - Una donna italiana assieme a una cinese e due svizzeri sono stati arrestati ieri a Suez mentre fotografavano il canale omonimo e altri siti sensibili. Gli agenti impegnati a garantire la sicurezza della zona hanno fermato i quattro e hanno chiesto loro se erano in possesso del regolare permesso di fotografare questi luoghi. In assenza del permesso, i quattro sono stati perquisiti e trasferiti alla procura di Suez per essere interrogati. - Una donna italiana assieme a una cinese e due svizzeri sono stati arrestati ieri a Suez mentre fotografavano il canale omonimo e altri siti sensibili. Gli agenti impegnati a garantire la sicurezza della zona hanno fermato i quattro e hanno chiesto loro se erano in possesso del regolare permesso di fotografare questi luoghi. In assenza del permesso, i quattro sono stati perquisiti e trasferiti alla procura di Suez per essere interrogati.

Durante la verifica in caserma, la la polizia non ha riscontrato nulla di sospetto e ha chiuso il caso. L'italiana tuttavia dovrà aspettare domani per la restituzione del passaporto, poiché oggi è festa in Egitto.