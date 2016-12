Mosca contro nuove sanzioni Iran

07:39

- La Russia avverte la comunità internazionale che non accettera' nuove sanzioni contro l'Iran, che per l'Occidente sta mettendo a punto la bomba atomica. Eventuali nuove misure "così come una operazione militare, ha detto il vice ministro degli Esteri, Gannady Gatilov, "saranno interpretate come un tentativo di mutamento di regime in Iran". Nei giorni scorsi Teheran aveva annunciato l'avvio dell'arricchimento dell'uranio nel sito di Fordow.