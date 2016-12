Assalto all'Apple store di Pechino per il nuovo iPhone: la polizia costretta a intervenire

foto Reuters Correlati Ressa e feriti fuori dall'Apple store

Tensione per l'iPhone 08:54 - Il maxi-negozio della Apple nel centro di Pechino è circondato da un massiccio schieramento di polizia dopo che si sono verificati degli incidenti in occasione dell'apertura delle vendite del nuovo iPhone 4S. Durante la notte si sono scontrati gruppi di persone che volevano fare incetta dei telefonini, per poi rivenderli ad un prezzo maggiorato. La polizia è intervenuta per riportare l'ordine. - Il maxi-negozio della Apple nel centro di Pechino è circondato da un massiccio schieramento di polizia dopo che si sono verificati degli incidenti in occasione dell'apertura delle vendite del nuovo iPhone 4S. Durante la notte si sono scontrati gruppi di persone che volevano fare incetta dei telefonini, per poi rivenderli ad un prezzo maggiorato. La polizia è intervenuta per riportare l'ordine.

La Apple ha sospeso la vendita dell'iPhone 4S nei suoi negozi in Cina per "garantire la sicurezza dei clienti e degli impiegati", a seguito di tafferugli. "La domanda è stata incredibile, e le scorte dei nostri negozi in Cina sono esaurite", si legge nel comunicato emesso nel primo pomeriggio (ora cinese), La nota precisa che l'iPhone 4S resta disponibile per l'acquisto online.



Gli incidenti si sono verificati all'Apple Store di Sanlitun, a Pechino. Testimoni hanno riferito di battibecchi e violenze tra diversi gruppi di persone che volevano fare incetta degli smartphone per poi rivenderli a prezzi maggiorati. L'Apple ha poi ritardato l'apertura del negozio, prevista per le sette locali della mattina, suscitando le proteste delle centinaia di persone in fila dalla notte scorsa.



"Sfortunatamente, non abbiamo potuto aprire il nostro negozio di Sanlitun a causa della confusione. Per assicurare la sicurezza dei nostri clienti e del nostro personale, nel prossimo futuro gli iPhone non saranno disponibili nei nostri negozi di Pechino e di Shanghai", ha concluso la portavoce, precisando che gli iPhone 4S potranno essere ordinati presso la China Unicom, il partner della Apple in Cina.