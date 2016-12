Video Afghanistan, Usa condannano

22:52

- Il segretario di Stato americano, Hillary Clinton, ha espresso "desolazione" per il video in cui si vedono alcuni marine americani in Afghanistan urinare sui cadaveri di tre talebani. "Chiunque abbia partecipato" all'episodio, ha affermato la Clinton, "sarà chiamato a risponderne". Il segretario di Stato ha espresso una forte condanna per "il vergognoso comportamento che non ha nulla a che fare con i valori americani".