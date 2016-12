Mosca:tra Iran e Usa rischio guerra

07:52

- Il governo degli Stati Uniti vuole cambiare regime in Iran e per questo c'è il forte rischio di una guerra. Lo ha affermato in una intervista all'agenzia Interfax il segretario del consiglio di sicurezza russo, Nikolai Patrushev, ex capo dei servizi segreti (Fsb). "C'è la probabilità - ha spiegato l'esperto - di una escalation del conflitto militare, al quale gli americani sono spinti da Israele".