foto Da video Correlati ECCO LE IMMAGINI SHOCK 10:39 - Forse sarebbe stata identificata l'unità di appartenenza dei quattro marine immortalati in un video shock mentre in Afghanistan urinano sui cadaveri di alcuni talebani. A riferirlo sarebbero state fonti del Corpo. Intanto non si arrestano le violente polemiche che stanno travolgendo gli Stati Uniti, dopo la diffusione del video amatoriale. I vertici del Corpo militare hanno deciso di aprire un'inchiesta. - Forse sarebbe stata identificata l'unità di appartenenza dei quattro marine immortalati in un video shock mentre in Afghanistan urinano sui cadaveri di alcuni talebani. A riferirlo sarebbero state fonti del Corpo. Intanto non si arrestano le violente polemiche che stanno travolgendo gli Stati Uniti, dopo la diffusione del video amatoriale. I vertici del Corpo militare hanno deciso di aprire un'inchiesta.

"Qualunque siano le circostanze o i protagonisti di questo video - aveva affermato un portavoce del corpo d'elite dell'esercito americano - si tratta di un comportamento disgustoso, mostruoso e inaccettabile per tutte le persone in uniforme".



Talebani: "Atto barbaro"

Il video dei marine è stato definito "un atto barbaro" dai talebani stessi. Un portavoce dei talebani ha tuttavia detto che il video non comprometterà i colloqui con gli Usa e lo scambio dei prigionieri.



Panetta: "Azione deplorevole, si indaghi"

Il segretario americano alla Difesa, Leon Panetta, ha definito "assolutamente deplorevole" il comportamento dei quattro marine ripresi in un video amatoriale mentre urinano su alcuni cadaveri in Afghanistan. "Ho visto le immagini e trovo il comportamento di questi uomini assolutamente deplorevole", ha detto il numero uno del Pentagono, invitando i vertici del corpo dei Marine e il comando delle forze internazionali in Afghanistan ad indagare fino in fondo sulla vicenda.



Clinton: "Chi ha partecipato pagherà"

Il segretario di Stato americano, Hillary Clinton, ha espresso "desolazione" per il video in cui si vedono alcuni marine americani in Afghanistan urinare sui cadaveri di tre talebani. "Chiunque abbia partecipato" all'episodio, ha affermato la Clinton, "sarà chiamato a risponderne". Il segretario di Stato ha espresso una forte condanna per "il vergognoso comportamento che non ha nulla a che fare con i valori americani".