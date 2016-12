foto Ap/Lapresse Correlati L'assassina davanti alla Corte

00:58

- Due anni dopo l'arresto ha confessato: "Ho ucciso quella ragazzina per sapere cosa si prova". E' successo in una cittadina del Missouri, in America, dove Alyssa Bustamante, 17 anni, ha ammesso di aver ucciso nel 2009 Elizabeth Olten, una bambina di nove anni (foto). La ragazza, all'epoca quindicenne, ha detto di aver prima strangolato la piccola e poi di averla sgozzata con un coltello.