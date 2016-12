Imputato uccide il pm alla fine del processo

foto Afp Correlati Le foto

18:26

- Era sotto processo in un tribunale tedesco di Dachau per aver sottratto 44mila euro di contributi assistenziali per i suoi dipendenti, e quando il giudice ha letto la sentenza lui, un 57enne, ha estratto una pistola, passata inosservata fino ad allora, e ha aperto il fuoco, mirando al magistrato. I cinque colpi hanno mancato tutti il giudice, ma tre proiettili hanno centrato il pubblico ministero, morto durante il trasporto in ospedale.