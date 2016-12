foto Ap/Lapresse 19:32 - Un giornalista francese, Gilles Jacquier, è stato ucciso a Homs, in Siria, durante una manifestazione filogovernativa. Insieme a un collega belga, rimasto ferito, Jacquier è stato colpito da un'esplosione durante gli scontri. La deflagrazione è avvenuta nei pressi del Sahara Club di Akramaha e ha provocato la morte anche di otto siriani e altri 25 feriti. - Un giornalista francese, Gilles Jacquier, è stato ucciso a Homs, in Siria, durante una manifestazione filogovernativa. Insieme a un collega belga, rimasto ferito, Jacquier è stato colpito da un'esplosione durante gli scontri. La deflagrazione è avvenuta nei pressi del Sahara Club di Akramaha e ha provocato la morte anche di otto siriani e altri 25 feriti.

Secondo le prime ricostruzioni, un razzo Rpg (Rocket propelled grenade) è scoppiato durante la manifestazione a favore del presidente Bashar al Assad. Non è chiaro se l'esplosione sia avvenuta per cause accidentali o se il razzo stato lanciato intenzionalmente. Gilles Jacquier era un reporter di France 2 e aveva vinto per ben due volte il Premio "Ilaria Alpi".



"La forza del nostro reportage - aveva detto Gilles Jacquier, rispondendo a Tiziana Ferrario, conduttrice della serata finale del Premio - è il fatto che siamo stati dentro gli avvenimenti". "Rimasi molto colpita dal coraggio, ma anche dalla sua passione per il mestiere - ricorda ora la Ferrario - Era un giornalista che voleva stare sul posto e testimoniare in prima persona. Esempio di giornalismo senza fronzoli. Dava quindi valore al lavoro dell'inviato. Era sempre in posti scomodi, pericolosi. Purtroppo questa volta è stato sfortunato".



Jacquier e il collega belga facevano parte di un gruppo di giornalisti portati ad Homs dal ministero della Comunicazione di Damasco proprio per seguire la manifestazione filo-Assad nella città chiave della rivolta contro il regime.





GILLES JACQUIER AL PREMIO "ILARIA ALPI"