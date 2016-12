La Merkel: "Rispetto per l'Italia"

13:54

- "Grande rispetto" per le riforme messe a punto dall'Italia è stato espresso dal cancelliere tedesco, Angela Merkel, al termine dell'incontro bilaterale con il premier Mario Monti. "Abbiamo avuto colloqui molto intensi e amichevoli sulla situazione dell'Unione europea", ha spiegato la Merkel, che ha sottolineato come la manovra "adottato in pochi giorni da Monti" sarà "utile per il futuro".