foto Afp Correlati Nuovo trattato Ue, ecco la bozza

Faccia a faccia Monti-Merkel 13:57 - Ai Paesi europei che attraversano un periodo di grave crisi economica sarà consentito di derogare temporaneamente alle regole di bilancio comunitarie. A prevederlo è la - Ai Paesi europei che attraversano un periodo di grave crisi economica sarà consentito di derogare temporaneamente alle regole di bilancio comunitarie. A prevederlo è la bozza del nuovo trattato fiscale Ue . I negoziati sono però ancora aperti e in pieno svolgimento: il punto principale dell'accordo sarà il riequilibrio della politica di bilancio dei governi sulla base del ciclo economico.

Purché venga ratificato ratificato da almeno 12 Paesi dell'Eurozona, il trattato sull'unione fiscale entrerà in vigore il primo gennaio 2013. Il testo dovrebbe essere sottoposto all'esame del summit europeo del prossimo 30 gennaio.



Fra le novità contenute nella bozza c'è la possibilità di adesione successiva di Paesi che non scelgano di aderire in un primo momento (una clausola chiaramente destinata alla Gran Bretagna) e l'entrata in vigore al primo gennaio 2014 dei parametri più vincolanti relativi all'abbattimento del debito pubblico.



Parametri, si precisa nel testo, sospesi in caso di recessione. E' invece scomparsa nella bozza che circola in queste ore la procedura per debito eccessivo e le relative sanzioni per i Paesi incapaci di abbattere adeguatamente l'indebitamento. Il documento allo studio dei governi europei, inoltre, prevede la denuncia alla Corte di Giustizia europea di quei Paesi che non abbiano inserito nella loro legislazione, anzi, "preferibilmente nella Costituzione", la "golden rule", ovvero l'impegno ad azzerare il debito.