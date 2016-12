India, al via il primo censimento di coccodrilli

foto Ap/Lapresse 10:49 - Le autorità indiane hanno deciso di realizzare il primo censimento dei coccodrilli che popolano il delta del Gange, nello stato del West Bengala. Obiettivo dell'operazione è tenere sotto costante controllo il numero dei rettili che vivono nelle acque in modo da ridurre il numero delle persone, sopratutto pescatori di gamberetti, che ogni anno vengono uccisi da questi animali. - Le autorità indiane hanno deciso di realizzare il primo censimento dei coccodrilli che popolano il delta del Gange, nello stato del West Bengala. Obiettivo dell'operazione è tenere sotto costante controllo il numero dei rettili che vivono nelle acque in modo da ridurre il numero delle persone, sopratutto pescatori di gamberetti, che ogni anno vengono uccisi da questi animali.

Come riportato dal quotidiano di Calcutta, "The Pioner", il censimento avrà luogo nei tre giorni compresi fra il 15 ed il 18 gennaio. Un team composto da 30 esperti ed ecologisti coordinerà l'attività di perlustrazione dell'immensa regione fluviale condivisa fra India e Bangladesh.



"L'avvistamento è possibile solo in questo periodo, quando la temperatura dell'acqua scende al di sotto dei 20 gradi e i coccodrilli preferiscono uscire sulla terraferma per mettersi al sole", ha dichiarato Pradeep Vyas, direttore della Sundarbans biosphere reserve.



La regione del Sundarbans, celebrata nel romanzo "Il paese delle maree" di Amitav Gosh, è patrimonio dell'Unesco essendo la più grande foresta di mangrovie esistente al mondo.