Bomba a Teheran, morto docente universitario

foto Ap/Lapresse 08:51 - Una persona è morta e due sono rimaste ferite a Teheran per l'esplosione di una bomba piazzata su un'auto da una persona in moto. Lo riferiscono i media iraniani, precisando che l'attentato è avvenuto nella parte nord della capitale, vicino all'Università, e che la vittima è un docente, Mustafa Ahmadi-Roshan. - Una persona è morta e due sono rimaste ferite a Teheran per l'esplosione di una bomba piazzata su un'auto da una persona in moto. Lo riferiscono i media iraniani, precisando che l'attentato è avvenuto nella parte nord della capitale, vicino all'Università, e che la vittima è un docente, Mustafa Ahmadi-Roshan.

Il professore universitario iraniano rimasto ucciso lavorava al sito di arricchimento nucleare di Natanz, come ha riferito l'agenzia Mehr. A causare l'esplosione è stato un ordigno piazzato sull'auto da una persona in moto.



Scienziati e docenti, in Iran una lunga striscia di sangue

L'episodio potrebbe essere l'ultimo di una lunga serie che negli ultimi anni hanno colpito in particolare scienziati e docenti iraniani del settore nucleare, tutti vittime di attentati o di improvvise sparizioni. Ogni volta Teheran ha accusato Israele e l'Occidente di essere i responsabili.



Prima di Ahmadi Roshan, l'ultima vittima era stata un fisico nucleare, assassinato il 23 luglio a Teheran da sconosciuti in motocicletta che gli hanno sparato davanti a casa, ferendo anche la moglie. Si trattava di Daryoush Rezaie, 35 anni, docente universitario che aveva legami con l'agenzia atomica iraniana.



Un precedente episodio risale al 29 novembre 2010: le auto di due responsabili del programma nucleare iraniano, Majid Shahriari e Ferydoun Abbassi Davani, saltarono in aria per l'esplosione di ordigni piazzati vicino alle vetture da motociclisti mai identificati. Shahriari, responsabile del progetto sui reattori nucleari, morì. Abbassi Davani rimase invece soltant leggermente ferito e da febbraio è il direttore dell'Agenzia atomica iraniana.



E ancora, il 12 gennaio 2010 un altro scienziato nucleare di fama internazionale, Masoud Ali Mohammadi, era stato ucciso dall'esplosione di una moto-bomba mentre usciva di casa a Teheran.