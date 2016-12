foto Da video Correlati La vittoria in Iowa 09:11 - Mitt Romney ha vinto le primarie in New Hampshire, dopo quelle in - Mitt Romney ha vinto le primarie in New Hampshire, dopo quelle in Iowa , con il 36% dei voti. L'ex governatore del Massachusetts è seguito da Ron Paul con il 23% delle preferenze, mentre terzo si è piazzato l'ex governatore dello Utah Jon Huntsman. Seguono Newt Gingrich e Rick Santorum, entrambi al 10%. Ultimo Rick Perry all'1%.

"Il nostro futuro ora è più luminoso", ha sottolineato Romney tra le urla dei fan letteralmente in visibilio, enormemente soddisfatti per una vittoria che sembra essere destinata ad andare oltre ogni più rosea aspettativa.



"Con il nostro messaggio noi vinceremo", ha assicurato l'ex governatore del Massachusetts che, promettendo il suo impegno per cambiare l'America, ha ripetuto più volte: "We believe", "Noi ci crediamo". "Crediamo di poter ridare degli ideali all'America, di restituirle quei principi che ne hanno fatto un grande Paese", ha assicurato Romney, criticando duramente Barack Obama e promettendo di abolire sia i provvedimenti del presidente "che uccidono i posti di lavoro", sia la riforma sanitaria.