Obama vede ministro Saudita

- Barak Obama ha ricevuto a sorpresa alla Casa Bianca il ministro degli Esteri saudita, il principe Saud Al-Faisal. Nell'incontro, non annunciato e non previsto dal programma ufficiale del presidente, "Obama e il principe Saud hanno riconfermato la forte relazione tra gli Stati Uniti e l'Arabia Saudita e hanno discusso dei recenti sviluppi regionali e dei temi di mutuo interesse", si legge in una nota della Casa Bianca.