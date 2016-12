Scozia vuole voto sull'indipendenza

01:51

- Il partito nazionalista scozzese vuole indire per l'autunno 2014 un referendum sull'indipendenza dal Regno Unito. Questa "è la data che permetterà di creare le condizioni per la decisione più importante in tre secoli di storia scozzese", ha detto il "first minister" scozzese, Alex Salmond. Nelle stesse ore l'ufficio del premier britannico Cameron ha reso note le condizioni in base alle quali alla Scozia sarebbe permesso di indire la consultazione.