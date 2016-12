Usa, anziana costretta a rapina

01:05

- Una donna di 73 anni è stata presa in ostaggio con il marito da un bandito che le ha legato una bomba ad una caviglia e l'ha costretta ad andare a rapinare una banca. E' successo in una cittadina dell'Arkansas dove, tuttavia, la donna è riuscita a spiegare agli impiegati di essere a sua volta vittima del malvivente. Così, sono stati chiamati gli artificieri che l'hanno liberata. Ora è caccia al bandito fuggito sul pick up della coppia.