Usa 2012, Obama resta in testa nei sondaggi

foto Ap/Lapresse 23:52 - A 10 mesi dalle presidenziali del 6 novembre, Barack Obama, stabile al 47%, sconfiggerebbe qualsiasi candidato repubblicano. E' quanto emerge dall'ultimo sondaggio Reuters/Ipsos. Se si votasse oggi, Obama vincerebbe quindi di cinque punti su Mitt Romney, il favorito repubblicano, (48 a 43), 7 su Ron Paul (48 a 41), 11 su Rick Santorum (51 a 40) e 15 su Newt Gingrich (53 a 38).

Nel gionro in cui i repubblicani del New Hampshire scelgono lo sfidante del presidente repubblicano, quest'ultimo tuttavia sembra emergere nettamente. Il favorito in New Hampshire, invece è Mitt Romney che, sempre lo stesso sondaggio, attesta l'ex governatore del Massachussetts al 30%, in netto rialzo rispetto al 18% di dicembre.



Rispetto al mese scorso, tuttavia, Obama è sceso nel vantaggio su Romney passando da 8 a 5 punti di oggi.