Ucraina, Timoshenko perde i sensi in carcere

foto Ap/Lapresse 16:02 - L'ex premier ucraina Yulia Timoshenko ha perso conoscenza per oltre due ore nella sua cella dopo aver assunto alcuni farmaci. I medicinali le erano stati portati dai sanitari del carcere nel quale è rinchiusa per curare una infezione virale acuta. A diffondere la notizia del malore è stato il numero due del partito della Timoshenko, Oleksandr Turcinov, dopo averlo saputo dal legale della ex premier.

Ha perso i sensi dopo che le erano stati somministrati non meglio precisati farmaci per curare un'infezione virale acuta. "La sera del 6 gennaio Yulia Volodymyrivna ha perso conoscenza immediatamente dopo aver assunto i medicinali", ha spiegato Turchynov.



Sono stati i suoi avvocati a rendere note le condizioni di salute una volta che a uno di loro, Serhit Vlasenko, dopo molte insistenze, è stato finalmente consentito di visitarla nella colonia penale numero 54 di Kachanivska a Kharkiv, città dell'Ucraina orientale situata a 220 chilometri da Kiev.



La Tymoshenko sta scontando la condanna a sette anni di reclusione, inflittale l'11 ottobre per abuso di potere. In precedenza tute le richieste di visita erano invece state respinte, anche in occasione del Capodanno e del Natale ortodosso, il 7 gennaio.



Stando alle informazioni raccolte da Vlasenko, la compagna di cella dell'ex premier ha chiesto inutilmente aiuto, picchiando sulla porta, per una ventina di minuti: solo a quel punto le guardie sono intervenute e hanno chiamato un medico. Nel frattempo la pressione arteriosa della detenuta era crollata, e per tale ragione il giorno dopo è stata sottoposta a controlli clinici. "I vertici ucraini la vogliono distruggere", ha concluso Turchynov.