foto Ap/Lapresse Correlati Ahmadinejad e Chavez scherzano sulla bomba atomica 12:23 - L'incontro fra il presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad e il suo omologo venezuelano Hugo Chavez non ha deluso le attese di chi si aspettava uno show. Nel faccia a faccia avvenuto a Caracas i due leader si sono abbandonati ad abbracci e strette di mano vigorose, intervallati da risate e battute sulla bomba atomica e sui missili iraniani che sarebbero puntati contro Washington. - L'incontro fra il presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad e il suo omologo venezuelano Hugo Chavez non ha deluso le attese di chi si aspettava uno show. Nel faccia a faccia avvenuto a Caracas i due leader si sono abbandonati ad abbracci e strette di mano vigorose, intervallati da risate e battute sulla bomba atomica e sui missili iraniani che sarebbero puntati contro Washington.

Il presidente venezuelano, scherzando con i giornalisti, ha annunciato che una bomba atomica era pronta ad apparire sulla collina situata di fronte al palazzo presidenziale di Miraflores. "Quella collina si aprirà e uscirà una grande bomba nucleare", ha dichiarato Chavez: "I portavoce degli imperialisti sostengono che io e Ahmadinejad stiamo andando ora nei sotterranei di Miraflores per prendere la mira contro Washington e lanciare i missili".



Il tour in America Latina offre al leader iraniano l'occasione per gettare le basi di nuovi accordi economici che rappresentino una valvola di sfogo per l'asfittica economia del Paese, stritolata dalla perdita di valore del rial e da un'inflazione alle stelle. Teheran guarda sempre più all'America del Sud come come uno strumento per aggirare e rendere meno efficaci le nuove sanzioni sull'export di petrolio che la comunità internazionale sembra pronta ad imporre a causa del suo controverso programma nucleare.



"Nonostante i popoli arroganti (l'Occidente), non lo vogliano, saremo sempre uniti". Iran e Venezuela, entrambi membri dell'Opec (Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio), hanno stretto nell'ultimo decennio importanti legami di collaborazione, sopratutto in chiave anti americana, criticandone congiuntamente le scelte di politica internazionale.