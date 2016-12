Scende in campo (politico) Cantona, l'ex calciatore si candida contro Sarkò e Hollande

foto LaPresse 08:15 - In una lettera pubblicata dal sito internet del quotidiano Liberation, l'ex stella del calcio francese Eric Cantona chiede ai sindaci di Francia le 500 firme necessarie alla candidatura presidenziale, lanciando un'inattesa sfida a pezzi da novanta della politica transalpina, come l'attuale presidente Nicolas Sarkozy e il socialista Francois Hollande, favorito nei sondaggi per la corsa all'Eliseo. "Troppe ingiustizie, più spazio ai giovani", scrive il 45enne. - In una lettera pubblicata dal sito internet del quotidiano Liberation, l'ex stella del calcio francese Eric Cantona chiede ai sindaci di Francia le 500 firme necessarie alla candidatura presidenziale, lanciando un'inattesa sfida a pezzi da novanta della politica transalpina, come l'attuale presidente Nicolas Sarkozy e il socialista Francois Hollande, favorito nei sondaggi per la corsa all'Eliseo. "Troppe ingiustizie, più spazio ai giovani", scrive il 45enne.

Nella lettera, datata 4 gennaio e firmata con il suo nome, Cantona (la cui attuale professione è l'attore), dice di voler portare un "messaggio semplice ma chiaro, un messaggio di verità, ma di rispetto, un messaggio solidale e potente" e chiede ai sindaci di appoggiarlo in questa nuova sfida.



"Come sapete - scrive l'ex fuoriclasse del Manchester United negli anni '90 nella missiva - al di là delle attività professionali che mi hanno condotto da una carriera sportiva di alto livello ad attività artistiche, sono un cittadino attento alla nostra epoca, alle chance che offre ai più giovani: troppo limitate. Alle ingiustizie che genera: troppo numerose, troppo violente, troppo sistematiche".



L'ex calciatore, che ha intestato la lettera con la scritta "Eric Cantona, cittadino impegnato", chiede quindi ai sindaci le firme che potranno consentirgli di candidarsi all'Eliseo, "nel quadro del dibattito politico nel quale si appresta ad entrare il Paese".



Alla fine del 2010, l'ex numero 10 del Manchester destò scalpore lanciando un appello ai cittadini affinchè ritirassero i loro soldi dalle banche, accusate di essere la causa della crisi economica. 'Liberation' afferma anche che egli ha deciso di impegnarsi con la Fondazione umanitaria Abbè-Pierre per fare "del problema degli alloggi la priorità delle presidenziali".



Considerato come uno dei più grandi calciatori del Man Utd, dove ha militato dal 1992 al 1997, conquistando quattro volte il Campionato d'Inghilterra, "King" Eric ha appeso gli scarpini al chiodo nel 1997. Ormai da anni, fa l'attore ed attualmente è in tournée con la piece teatrale "Ubu enchain", dall'opera di Alfred Jarry. Cantona ha anche interpretato il film di Ken Loach "Il mio amico Eric".