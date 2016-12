Pakistan, tre ragazze morte per un autografo: calpestate dalla folla durante un concerto

foto Dal Web 05:14 - La ricerca disperata di un autografo a Lahore (Pakistan nord-orientale) alla fine del concerto del cantante pop ed attore pachistano Atif Aslam è costata la vita a tre ragazze calpestate da compagni e compagne all'interno di una sala stipata fino all'inverosimile. Lo riferisce Dawn Tv. Inutile i tentativi di soccorso della polizia. Le giovani sono morte in ospedale. - La ricerca disperata di un autografo a Lahore (Pakistan nord-orientale) alla fine del concerto del cantante pop ed attore pachistano Atif Aslam è costata la vita a tre ragazze calpestate da compagni e compagne all'interno di una sala stipata fino all'inverosimile. Lo riferisce Dawn Tv. Inutile i tentativi di soccorso della polizia. Le giovani sono morte in ospedale.

Il concerto, organizzato da una nota scuola privata, si è svolto nell'Alhamra Cultural Complex di Lahore in presenza di almeno 7mila ragazzi in uno spazio, ha poi rivelato una inchiesta, adibito ad ospitarne al massimo 4mila.



Panico tra la folla

Al termine della performance, e fra l'esaltazione generale, un gruppo di ragazze ha cominciato a spingere per poter arrivare sotto il palco ed ottenere un autografo dal cantante, ma la situazione è degenerata al punto che siè diffusa anche la falsa notizia dell'esistenza di una bomba in sala.



Nel fuggi fuggi generale verso l'uscita una decina di ragazze sono cadute a terra e sono state calpestate dalla massa umana. Per tre di esse, ha infine reso noto la polizia, la corsa verso l'ospedale e' stata vana.