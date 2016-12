Usa 2012, video anti-Romney sul web

01:52

- Newt Gingrich, avversario del repubblicano Mitt Romney, in corsa per le primarie Usa, ha annunciato l'uscita di un video da 27 minuti sui segreti della carriera da liquidatore di aziende che ha permesso a Romney di diventare milionario tramite migliaia di licenziamenti. Uno spezzone del film è già su youtube. Romney aveva già fatto un autogol dicendo: "Mi piace poter licenziare le persone che lavorano per me, se non mi rendono un buon servizio".