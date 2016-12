Russia, bimbo muore cadendo in una buca

foto Da video Correlati La tragica fine di bimbo russo 01:00 - Un bambino russo di 18 mesi è morto a Bryansk, nell'ovest della Russia, dopo essere precipitato in una buca che si è aperta nell'asfalto, forse per lo scoppio di una tubatura d'acqua calda, mentre passava con la madre che lo spingeva nel passeggino. La donna di 26 anni è stata salvata dal marito che prestava servizio come vigile urbano nella zona. Il piccolo è stato inghiottito dalle fognature dove è stato trovato il giorno dopo senza vita. - Un bambino russo di 18 mesi è morto a Bryansk, nell'ovest della Russia, dopo essere precipitato in una buca che si è aperta nell'asfalto, forse per lo scoppio di una tubatura d'acqua calda, mentre passava con la madre che lo spingeva nel passeggino. La donna di 26 anni è stata salvata dal marito che prestava servizio come vigile urbano nella zona. Il piccolo è stato inghiottito dalle fognature dove è stato trovato il giorno dopo senza vita.

L'incidente è avvenuto domenica pomeriggio quando la madre stava portando a passeggio il piccolo in passeggino. All'improvviso si e aperto un cratere di quattro metri quadri. La donna è stata salvata dal marito che è riuscito ad estrarla dalla buca e poi l'ha fatta accompagnare in ospedale, dove è stata ricoverata in stato di shock.



Il piccolo, invece, è stato inghiottito dalle condotte della rete fognaria, setacciata per 28 ore da soccorritori e speciali robot fino al macabro ritrovamento, solo lunedì pomeriggio.



La magistratura ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo. Tra le cause del cedimento dell'asfalto si ipotizza la fuoriuscita di acqua bollente da un tubo sotterraneo ma anche irregolarità nella costruzione dell'impianto per lo smaltimento dei liquami.