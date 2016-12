Scommesse, Farina vince il suo Pallone d'oro

foto Ansa Correlati Farina alla cerimonia

Lo scandalo calcioscommesse 20:27 - "Non è facile, ma bisogna trovare la forza di andare avanti nella vita". Così il giocatore del Gubbio Simone Farina durante la cerimonia del Pallone d'Oro, alla quale è stato invitato per aver denunciato un tentativo di corruzione nel caso calcioscommesse. "Sei un esempio per il futuro. Se ci sono dei giocatori come te possiamo guardare con fiducia al futuro" sono le parole rivoltegli dal presidente della Fifa Joseph Blatter. - "Non è facile, ma bisogna trovare la forza di andare avanti nella vita". Così il giocatore del Gubbio Simone Farina durante la cerimonia del Pallone d'Oro, alla quale è stato invitato per aver denunciato un tentativo di corruzione nel caso calcioscommesse. "Sei un esempio per il futuro. Se ci sono dei giocatori come te possiamo guardare con fiducia al futuro" sono le parole rivoltegli dal presidente della Fifa Joseph Blatter.

"Ci tengo a farti i complimenti per il tuo coraggio e la tua correttezza", le parole di Blatter a Farina. "Hai rifiutato la proposta che ti hanno fatto, sei un esempio per il futuro. Se ci sono dei giocatori come te che combattono contro questa mafia - ha ribadito il presidente della Fifa - possiamo guardare con fiducia al futuro".