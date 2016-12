Crisi, Cameron ottimista: "L'Eurozona ce la farà ma servono azioni più incisive contro il debito"

foto Ap/Lapresse Correlati Patto Ue, Sarkozy: "A marzo la firma" 17:47 - Il primo ministro britannico mostra cauto ottimismo sul futuro dell'Europa e indica la via per fronteggiare la crisi. "Probabilmente l'Eurozona ce la farà, ma deve ancora intraprendere azioni incisive contro la crisi del debito", ha detto David Cameron. "Per ottenere un esito positivo sono ancora necessari passi decisivi", ha aggiunto. - Il primo ministro britannico mostra cauto ottimismo sul futuro dell'Europa e indica la via per fronteggiare la crisi. "Probabilmente l'Eurozona ce la farà, ma deve ancora intraprendere azioni incisive contro la crisi del debito", ha detto David Cameron. "Per ottenere un esito positivo sono ancora necessari passi decisivi", ha aggiunto.

Tra le misure ancora da porre in atto per Cameron ci sono il "firewall" per prevenire il contagio in Europa e un più decisivo accordo per la Grecia. Cameron ha aggiunto che "a lungo termine" il problema da risolvere è "l'assenza di competitività tra la Germania da una parte e molti dei Paesi del sud dell'Europa".