Sarkozy: no alternativa all'euro

14:28

- "Non c'è alternativa all'unità europea e al salvataggio dell'euro". Ribadendo l'importanza dell'accordo Parigi-Berlino perché l'Europa resti salda ("l'alleanza Francia-Germania è la pietra angolare dell'Unione"), il presidente francese Sarkozy ha ammesso, dopo l'incontro con la cancelliera Merkel, che "la situazione è complessa e tesa come mai è avvenuto prima". Ma ha aggiunto che "è nostro dovere mantenerci lucidi e non drammatizzare".