foto Afp Correlati Tobin Tax, Cameron gela l'Ue

Le foto del vertice 15:08 - Un accordo su un nuovo trattato Ue dovrà essere siglato il 1° marzo e le trattative dovranno essere concluse nei prossimi giorni. E' l'obiettivo di Francia e Germania, secondo quanto ha dichiarato il presidente Nicolas Sarkozy in una conferenza stampa congiunta con il cancelliere tedesco. "Combattiamo da anni per la Tobin Tax", ha aggiunto Angela Merkel, rispondendo a Cameron e rilanciando la tassa sulle transizioni finanziarie. - Un accordo su un nuovo trattato Ue dovrà essere siglato il 1° marzo e le trattative dovranno essere concluse nei prossimi giorni. E' l'obiettivo di Francia e Germania, secondo quanto ha dichiarato il presidente Nicolas Sarkozy in una conferenza stampa congiunta con il cancelliere tedesco. "Combattiamo da anni per la Tobin Tax", ha aggiunto Angela Merkel, rispondendo a Cameron e rilanciando la tassa sulle transizioni finanziarie.

Il vertice europeo previsto a marzo per il "fiscal compact", il patto di bilancio, sarà anticipato a gennaio, ha aggiunto la Merkel. "C'è una intesa stretta fra Francia e Germania", ha precisato la cancelliera tedesca al termine delle consultazioni di oggi sulle strategie anticrisi con Nikolas Sarkozy. "Ci vogliono il patto fiscale, la competitività, l'innovazione, il patto per occupazione - ha continuato la Merkel -. E sono felice che Francia e Germania lo faranno insieme".



Poi la secca replica a Cameron sulla tassa sulle transizioni finanziarie. "Combattiamo da anni per la tassa sulle transazioni finanziarie, sulla Toni Tax Germania e Francia spingeranno per un accordo a livello dell'aerea euro se non sarà possibile un'intesa a livello di Unione europea", ha detto Angela Merkel, che poi ha speso qualche parola anche per la situazione greca. "Vogliamo che la Grecia resti nell'Eurozona ma Atene in cambio deve rispettare gli impegni presi", ha spiegato.



Sarkozy: "Priorità a crescita e lavoro"

Dopo il vertice franco-tedesco, il presidente francese ha indicato la via da seguire per uscire dalla crisi. "Credo che la priorità oggi sia la crescita, l'impiego e la competitività a livello europeo", ha detto Sarkozy. "L'alleanza Francia-Germania è la pietra angolare dell'Europa e non c'è futuro per l'Europa se ci sono divergenze franco-tedesche", ha aggiunto.



Francia e Germania insieme per stabilizzare l'euro

"Francia e Germania si impegnano per la stabilizzazione dell'euro e per la competitività e la modernizzazione dell'Europa". Così il cancelliere tedesco Angela Merkel ha ribadito l'intesa con Nicolas Sarkozy sulk cammino da intraprendere per fronteggiare la crisi. "Abbiamo affrontato - ha detto - la questione della crescita economica e della creazione di posti di lavoro. Come i nostri Paesi hanno già detto, si sentono molto interessati al tema della competitività e chiederanno strumenti per una crescita economica più veloce, soprattutto per quanto riguarda l'innovazione, che deve essere sostenuta in Europa".



Sarkozy: "Nessuna alternativa all'unità europea"

Sarkozy ha poi ribadito la necessità di un'Europa unita. "Non c'è alternativa all'unità europea e al salvataggio dell'euro", ha spiegato.