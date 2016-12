foto Afp 15:05 - E' di due donne morte e 26 feriti il bilancio dell'esplosione in un ristorante italiano di Mosca. Lo hanno reso noto fonti del ministero dell'Intero russo citate dall'agenzia Interfax. Lo scoppio, secondo radio Kommersant, potrebbe essere stato causato da una delle varie bombole di gas presenti nel ristorante Elvidora, invaso dalle fiamme ed evacuato dai soccorritori. Le due vittime erano dipendenti del locale. - E' di due donne morte e 26 feriti il bilancio dell'esplosione in un ristorante italiano di Mosca. Lo hanno reso noto fonti del ministero dell'Intero russo citate dall'agenzia Interfax. Lo scoppio, secondo radio Kommersant, potrebbe essere stato causato da una delle varie bombole di gas presenti nel ristorante Elvidora, invaso dalle fiamme ed evacuato dai soccorritori. Le due vittime erano dipendenti del locale.

I ferimenti sono stati causati per lo più dalle schegge di vetro scagliate dalla deflagrazione.



Funzionari del ministero delle Emergenze russo hanno subito raggiunto il ristorante, che si trova nella zona sud-ovest della capitale. Le fiamme, che hanno investito un'area di 300 metri quadrati, sono state domate.



Il consolato generale d'Italia è al momento in contatto con il ministero delle Emergenze per verificare se nel locale fossero presenti cittadini italiani.