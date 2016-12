Berlino, vertice Merkel-Sarkozy

11:39

- C'è attesa in Europa, e in Italia, per l'incontro oggi a Berlino tra il cancelliere tedesco Angela Merkel e il presidente francese Nicolas Sarkozy. In agenda il rafforzamento delle regole di bilancio nella zona euro, il cosiddetto "fiscal compact". Possibile inoltre nel corso dei colloqui un confronto sul nodo della "Tobin tax", la tassa sulle transazioni finanziarie bloccata dal no della Gran Bretagna.