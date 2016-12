Pakistan,talebani rivendicano blitz

10:57

- Il movimento Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP) ha rivendicato oggi l'uccisione di dieci membri delle forze di sicurezza pachistane catturati in un attacco giorni fa nella Orakzai Agency. In una rivendicazione ricevuta dall'Ansa, il portavoce dei talebani pachistani, Ehsanullah Ehsan, ha indicato che "abbiamo attaccato un posto di controllo con armi pesanti, ucciso alcuni militari e ne abbiamo presi in ostaggio dieci".