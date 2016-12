foto Ap/Lapresse 09:58 - E' stato condannato a morte per "collaborazione con un Paese ostile (gli Stati Uniti) e spionaggio per la Cia" l'americano di origini iraniane Amir Mirza Hekmati. A pronunciare la sentenza, secondo quanto riferisce l'agenzia Fars, è stato un tribunale di Teheran dopo che Washington aveva chiesto la liberazione di Hekmati, arrestato a dicembre. - E' stato condannato a morte per "collaborazione con un Paese ostile (gli Stati Uniti) e spionaggio per la Cia" l'americano di origini iraniane Amir Mirza Hekmati. A pronunciare la sentenza, secondo quanto riferisce l'agenzia Fars, è stato un tribunale di Teheran dopo che Washington aveva chiesto la liberazione di Hekmati, arrestato a dicembre.

"Amir Mirza Hekmati è stato condannato a morte per collaborazione con un Paese ostile (gli Usa) e per spionaggio per la Cia", dice la Fars in una nota, senza citare fonti.



Hekmati, 28 anni, secondo le autorità iraniane avrebbe ammesso i suoi legami con gli 007 americani, ma negato di aver operato contro l'Iran.



Il governo statunitense ha smentito le accuse di spionaggio contro Hekmati, reclamandone la liberazione immediata. Secondo Teheran, il giovane ha lavorato dal 2005 al 2007 per un'Agenzia di ricerche di difesa avanzata legata al Pentagono.